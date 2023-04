“L’Ora di Cinema”, a Xnl è arrivato Giuseppe Piccioni con “L’ombra del giorno”

Proseguono le mattinate de “L’Ora di Cinema”, il progetto che Fondazione Fare Cinema sta gestendo nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM e beneficiario del contributo a valere sul Bando Ministeriale “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale”: agli appuntamenti mattutini, organizzati con la struttura del Festival, dopo Leonardo Di Costanzo con “Ariaferma” per parlare di cinema e carcere, a Xnl è arrivato il regista Giuseppe Piccioni con il suo ultimo film “L’ombra del giorno”, interpretato da Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, per dialogare con i ragazzi sul tema “cinema e guerra”.

