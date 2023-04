“Ci vuole un fiore tour”: Francesco Gabbani a Palazzo Farnese il 21 luglio

Anche il tour estivo del cantautore Francesco Gabbani farà tappa a Piacenza nell’estate 2023. L’artista toscano si esibirà a Palazzo Farnese il 21 luglio.

Con “Ci vuole un fiore tour”, dal titolo del suo one man show andato in onda in prima serata su Rai1, l’artista prosegue nel suo intento di provare a sensibilizzare il pubblico, attraverso parole e musica, sulle tematiche legate all’ambiente e al futuro del nostro pianeta.

L’estate piacentina si arricchisce dunque di un altro appuntamento musicale dopo quelli già annunciati. Il 26 giugno in piazza Cavalli arriverà il tour di Radio Bruno mentre il concerto di Gigi D’Alessio è in programma a Palazzo Farnese il primo luglio.