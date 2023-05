Dall’enogastronomia allo sport: tutti gli eventi del fine settimana piacentino

Oggi, Venerdì 5 maggio GOSSOLENGO Il gusto delle storie – Biblioteca Comunale “Paolo Boiardi”, ore 18 incontro con Marco Bosonetto, in dialogo con Paolo Barbieri. Presentazione del libro Gli alberi del Nord (Baldini + Castoldi). SAN GIORGIO Il Castello di Gambaro – Salone d’onore del castello, ore 21 documentario sul Castello di Gambaro e la storia dell’Alta Val Nure. Alla serata parteciperà lo storico Giorgio Eremo con un approfondimento sulle case torri ed i castelli della Val Nure. PIACENZA Le cucine dell’Unesco & le Vie Francigene a tavola – Piazza Duomo, dalle 16 alle 24 12 tra taverne e trattorie, prepareranno piatti internazionali e specialità regionali lungo il cammino delle Vie Francigene. Intrattenimento musicale, maxischermo con programmazione video immateriale Unesco & Vie Francigene. Ingresso libero Galleria Alberoni, dalle ore 20 la serata prevede due momenti distinti: il primo dal titolo “L’acqua dipinta e le sue vie – gocce, zampilli, sorgenti, fiumi, laghi, marine, burrasche” nei capolavori della collezione alberoniana (visita guidata speciale con prenotazione obbligatoria); il secondo dal titolo: “Il fiume Po a Piacenza, un rapporto difficile” (ore 21, ingresso libero), con interventi del sociologo Giampaolo Nuvolati e del direttivo del Museo della Poesia. Nirvana – MTV unplugged in New York – Circolo culturale Rathaus la serata prevede alle 19.30 la presentazione del libro “Smells like teen Kurt – Nirvana e filosofia”, con l’autore Stefano Scrima, e alle 21 la proiezione del live “MTV Unplugged in New York”. Partecipazione riservata ai soci ARCI (ci si può tesserare in loco la sera stessa).

Domani, Sabato 6 maggio CASTELSANGIOVANNI Giuliano Ligabue and his Swing Band Teatro Verdi, ore 21 Giuliano Ligabue con la sua Swing Band costituita da ben 8 musicisti proporrà un elegante viaggio musicale spaziando tra i classici dell’American Songbook, brani originali di sua composizione e successi Pop riarrangiati in chiave Jazz. TRAVO Visite al museo e al parco archeologico di Travo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 durante la visita guidata, un archeologo accompagnerà il pubblico alla scoperta di quello che, a quasi trent’anni dalla scoperta, rimane uno dei più importanti villaggi neolitici dell’Italia settentrionale. Per chi lo desidera, la visita potrà inoltre proseguire al Museo Archeologico all’interno dello splendido Castello Anguissola. PIACENZA Piacenza Ricorda – Teatro Municipale, ore 21 esibizione inedita della band piacentina “I Cani della Biscia” che interpreterà i migliori cantautori italiani con la partecipazione di Liliana Palumbo e Giovanni Rosa. Evento benefico a favore di Casa di Iris. Via Emilia Classic – Piacenza Expo, dalle 9 alle 18 seconda edizione: mostra mercato di auto, motocicli e mostra scambio vintage. Cammina con il Cuore – Arena Daturi, ore 14.30 percorso, di circa 4 km, nel centro storico di Piacenza che permetterà ai partecipanti di visitare gratuitamente alcuni dei luoghi più rappresentativi di Piacenza. Commedia dialettale “Mal d’amur” – Teatro President, ore 21 per la rassegna dialettale a cura della Famiglia Piasinteina di scena la Compagnia Al Cuméri con la commedia in un atto unico di Susy Stragliati. PONTENURE I Frutti del Castello – Castello di Paderna, dalle 9 alle 19 manifestazione dedicata al florovivaismo e all’arte del giardinaggio. Un’occasione per conoscere i segreti e le novità sugli arredi esterni di case e città, sul giardinaggio e sull’universo floreale, girovagando tra gli stand e partecipando agli incontri con studiosi, operatori e appassionati.