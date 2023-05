“Sentieri e anima della Val Nure”. Libro di Sergio Efosi domani con Libertà

“Non volevo fare solo un libro di escursionistica. Volevo raccontare le storie che si incontrano sui sentieri, le case, le vicende di chi le abitò, le persone”. Per tutta la sua vita lavorativa Sergio Efosi si è occupato di servizi di ristorazione come dirigente. Poi, dieci anni fa, è andato in pensione e ha incominciato a camminare. “A dire la verità qualche camminata la facevo anche prima – spiega – ma giusto nel tempo libero dal lavoro. Una volta andato in pensione, quella è diventata la mia vera passione”.

“La valle del Nure. Un Appennino da Oscar da scoprire camminando”, volumetto che raduna 28 escursioni in edicola con Libertà da sabato 6 a 12,90 euro più il prezzo del quotidiano, nasce da qui: dalla passione di Efosi che lo ha redatto in collaborazione con Alessandro Daturi e Furio Ovali. La presentazione del resto è chiara: “Scoprire la valle del Nure in alta quota tra eccellenze geologiche, ambientali, floricole, faunistiche”.

“Penso che noi dovremmo tornare a riappropriarci delle nostre storie – fa notare Efosi – delle storie dei nostri territori”. Lo scorso anno – sempre con Libertà – è uscito un libro di escursioni sulla Val d’Arda: “Quest’anno invece mi sono concentrato sulla Val Nure perché secondo me è stupenda e molti non conoscono le sue storie incredibili – continua l’autore – si tratta di laghi antichi, di origine glaciale. Sono fra le più belle zone dell’Appennino in assoluto: ma noi le valorizziamo troppo poco ed è un peccato”.