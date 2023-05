Dall’enogastronomia allo sport: tutti gli eventi del fine settimana piacentino

Commedia dialettale “Mal d’amur” – Teatro President, ore 21 per la rassegna dialettale a cura della Famiglia Piasinteina di scena la Compagnia Al Cuméri con la commedia in un atto unico di Susy Stragliati.

Giuliano Ligabue and his Swing Band Teatro Verdi, ore 21 Giuliano Ligabue con la sua Swing Band costituita da ben 8 musicisti proporrà un elegante viaggio musicale spaziando tra i classici dell’American Songbook, brani originali di sua composizione e successi Pop riarrangiati in chiave Jazz.

Domenica 7 maggio

PONTE DELL’OLIO

Fiera della Pancetta, dalle ore 9 per tutta la giornata le vie del centro saranno invase da numerosi stand, banchi e bancarelle che proporranno assaggio e vendita di uno dei prodotti di punta dell’offerta enogastronomica locale. Durante la giornata non mancheranno intrattenimenti, musica, mostre e stand gastronomici.

TRAVO

Trebbia Divino – Piazza Trento, dalle 10.30 alle 18 percorso di degustazioni a tema, per scoprire tutti i vini d’eccellenza dalla Val Trebbia. Potrai usufruire di degustazioni guidate da sommelier esperti e conoscere direttamente i produttori.

MORFASSO

Rassegna Provinciale del Cavallo Bardigiano, dalle ore 9 manifestazione dedicata al cavallo autoctono dell’Appennino piacentino. Durante la giornata: sfilata dei Cavalli Bardigiani, spettacoli equestri, bancarelle di attrezzature e stand gastronomici. Ingresso libero.

PIACENZA

Domenica al Museo – Palazzo Farnese Come ogni prima domenica del mese, tutte le sezioni del Museo saranno visitabili al costo complessivo di 1,00 €. Sarà anche possibile partecipare alle visite guidate senza costi aggiuntivi.

Via Emilia Classic – Piacenza Expo, dalle 9 alle 18 seconda edizione: mostra mercato di auto, motocicli e mostra scambio vintage.

Placentia Half Marathon – Palazzo Farnese, ore 9.30 26^ edizione della manifestazione sportiva più attesa e partecipata della provincia di Piacenza. Corsa su strada internazionale Fidal Km 21,097.

Asta Auto e Moto d’Epoca – Piacenza Expo, dalle ore 15 in occasione della mostra mercato Via Emilia Classic si terrà la prima vera asta internazionale con esposizione, presentazione e sfilata di auto, moto d’epoca e memorabilia. Esperti saranno a disposizione per tutti gli appassionati che vorranno mettere in vendita i loro beni alle migliori valutazioni di mercato.

PONTENURE

I Frutti del Castello – Castello di Paderna, dalle 9 alle 19 manifestazione dedicata al florovivaismo e all’arte del giardinaggio. Un’occasione per conoscere i segreti e le novità sugli arredi esterni di case e città, sul giardinaggio e sull’universo floreale, girovagando tra gli stand e partecipando agli incontri con studiosi, operatori e appassionati.

VERNASCA

Mercatini delle Meraviglie – Vigoleno, dalle 10 alle 18 il borgo si fa cornice di artigiani e artisti selezionati che esporranno le proprie opere, frutto della creatività e dell’artigianalità italiana.