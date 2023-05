Il ministro Locatelli visita Oltre l’Autismo: “Eccezionale, ragazzi felici di lavorare”

Mattinata piacentina per il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha visitato la sede di San Bonico della cooperativa San Giuseppe – che collabora con la associazione Oltre l’Autismo – dove lavorano una quindicina di ragazzi e persone con disabilità gravi. Accolta dalla presidente dell’associazione, Maria Grazia Ballerini, dagli ospiti e dagli educatori ha dialogato con loro, facendosi spiegare in cosa consiste il loro lavoro.

“Quello che bisogna fare è guardare ogni persona vedendo un talento e una competenza sulle quali investire – ha spiegato il ministro ai microfoni di Telelibertà – e credo che qui si faccia proprio questo: è una crescita non solo per i ragazzi, per le loro famiglie o per le associazioni, ma anche per tutta la comunità e per tutto il Paese”.

Persone come tutti quindi, con bisogni particolari che hanno necessità di interventi e normative di inclusione. “In questa associazione in modo particolare – prosegue -, ci sono persone che hanno caratteristiche particolari con disabilità anche gravi o gravissime e con difficoltà relazionali: questo non significa nulla perché anche loro hanno doti e qualità come tutti. Bisogna sapersi organizzare e orientare per dare loro opportunità come queste. Come ministro sto cercando di incoraggiare il mondo terzo settore, ma soprattutto la collaborazione con istituzioni e mondo privato. Credo che non si possa fare diversamente e adesso dobbiamo lavorare insieme per valorizzare queste persone, garantire loro una dignità nella vita, migliorare le norme e migliorare tutti anche dal punto di vista culturale”.

Locatelli ha poi elogiato l’Associazione Oltre l’Autismo e la cooperativa San Giuseppe con la quale collabora, e che da’ lavoro a persone con disabilità gravi: “Quello che ho visto stamattina è eccezionale: è un lavoro preciso, ho visto i ragazzi contenti e felici di lavorare”.

L’INTERVISTA DI MARCO MOLINARI:

LE FOTO DELLA VISITA: