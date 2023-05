Comitato ex Pertite: “Prima il progetto unitario per il parco, poi il calcolo dei costi”

L’ennesimo brusco stop nel percorso per il parco alla ex Pertite (ieri in consiglio comunale l’assessore Adriana Fantini ha parlato di 50-60 milioni di euro necessari per abbattere e smaltire capannoni e casermette che occupano 30mila metri quadrati) ha ovviamente scatenato la reazione del comitato che da anni si batte per la destinazione a verde dell’area.

“Crediamo che sia quanto mai opportuno istituite una commissione consiliare sulla ex Pertite, come già proposto dal consigliere Patrizia Barbieri – spiega Laura Chiappa in rappresentanza di Legambiente Piacenza – in modo che si possano chiarire al meglio e nella massima trasparenza tutte le varie informazioni che si susseguono. Ma è altrettanto fondamentale iniziare a concentrarsi su un progetto unitario per l’area, da condividere con tutti i cittadini, da attuare negli anni, anche con vari passi. Fino a quando non ci sarà un progetto preciso su cosa fare alla ex Pertite, cosa abbattere, cosa mantenere, quali funzioni dare alle varie zone, è inutile, anzi contro-producente parlare di generici costi. La direzione è una sola: avanti con il parco”.