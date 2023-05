Il progetto dell’Alta Val Nure Trail Valley vince la challenge dell’Appennino Hack

Personalizzazione delle esperienze, creazione di community, integrazione di competenze: questi i punti principali emersi dal percorso “Appennino Hack” mirata alla valorizzazione economica e turistica dell’Appennino che si è conclusa ieri con una challenge regionale.

La seconda edizione dell’iniziativa, organizzata dallo Spazio Area S3 di Art-Er in collaborazione con l’Università Cattolica di Piacenza ed il supporto del Laboratorio Aperto ha attivato un confronto diretto tra professionisti e soggetti portatori di idee e soluzioni innovative sui temi della valorizzazione in chiave di sviluppo locale che verranno poste all’attenzione degli amministratori e stakeholder delle aree montane coinvolte.

Sette i team presenti per un totale di oltre 35 partecipanti tra professionisti, ricercatori, studenti, startupper provenienti da tutta la Regione, ma anche da altre città anche straniere.

Il carattere che ha contraddistinto questa edizione di Appennino Hack è l’eterogeneità e complementarietà dei profili di competenze coinvolte: da project manager a esperti di comunicazione e azioni di governance, dalla manifattura creativa all’architettura ed esperti di paesaggistica, con diversi partecipanti stranieri e che vivono ormai da diversi anni in Emilia Romagna che hanno apportato punti di vista ed esperienza dai paesi di origine.

Vincitore della challenge è stato il progetto comprensorio dell’Alta Val Nure Trail Valley che ambisce, dopo anni di sperimentazione realizzata grazie al contributo di quasi 70 volontari, alla costruzione di un soggetto giuridico costituito da molteplici attori del territorio (partenariato pubblico-privato) in grado di mettere in atto in forma strutturale una governance turistica efficiente e partecipata. Obiettivo: integrare, innovare e arricchire l’offerta del territorio (prodotti turistici, informazione turistica, eventi ed esperienze) nel rispetto dei principi della sostenibilità e accessibilità, migliorare i servizi di accoglienza (attraverso maggiore coordinamento degli operatori in rete), supportare le attività produttive e commerciali (attraverso iniziative integrate e nuovi strumenti digitali). Il team è composto da Samuele Bortolotto, Lorenzo Piria, Marcella Rossi, Monica Cavanna, Elisabetta Bergonzi, Francesco Buonocore, Sandra Meloni, Riccardo Ottaviani.

Secondo classificato un progetto che intende riqualificare un imomobile del territorio creando un hub phygital per l’integrazione del sapere artigianale e dell’innovazione digitale promosso dalla neonata associazione “La meraviglia dei Pastori”, valorizzando il patrimonio di competenze ed esperienze pluritrentennale dell’arte presepistica del maestro Antonio Pigozzi.

Terza posizione aggiudicata da “Smart Trekking”, un progetto di digitalizzazione dei cammini della Regione Emilia-Romagna, spin-off della piattaforma Artplace ideato in occasione di Appennino Hack grazie alla collaborazione di Vittorio Cavani, Ceo di SmartFactory srl (Modena), e un gruppo di studenti dell’Università Cattolica di Piacenza costituito da Ruben Fornaciari, Edoardo Premoli, Preda Cosmin Valentin, Sara Quattrini, Riccardo Vegezzi e Alessandro Volpi.