“È la stampa, bellezza!”, la rassegna di film dedicata al giornalismo che Editoriale Libertà, in collaborazione con Cinemaniaci, ha costruito in occasione dei 140 anni del quotidiano, torna per il secondo appuntamento domani sera alle 20.45 allo Spazio Rotative con “Insider”, un titolo firmato dal regista statunitense Michael Mann.

Uscito nel 1999, il film è ispirato a una storia vera, raccontata in un’inchiesta intitolata “The man who knew too much” scritta dalla giornalista Marie Brenner e uscita nel mese di maggio 1996 su Vanity Fair. È quella del biochimico Jeffrey Wigand, interpretato da Russell Crowe, che quando viene licenziato da una delle principali compagnie di tabacco degli Stati Uniti decide di testimoniare contro i suoi ex datori di lavoro, provando che la compagnia era a conoscenza del fatto che la nicotina provoca dipendenza ed è cancerogena. Nel percorso viene supportato e incalzato dal giornalista Lowell Bergman (Al Pacino), produttore del famoso programma “60 minutes” della CBS. Wigand diventa un uomo braccato non da un killer ma da un sistema di aziende che vogliono farlo tacere: “Insider” è un thriller senza un omicidio e senza un killer, ma con i morti ci sono, e sono quelli uccisi dalle multinazionali del tabacco. “Insider” è un film d’azione senza sparatorie ma con la tipica grande tensione del cinema di Mann, che si muove davvero alla ricerca della verità attraverso dialoghi importanti, grandi prove d’attore, stile registico, perfetta gestione del suono (con le musiche di Lisa Gerrard e Pieter Bourke dei Dead Can Dance) e del silenzio.

La prossima settimana, il 23 maggio, sarà proiettato in prima visione il documentario “Visto si stampi”, firmato da Giuseppe Piva e Gero Guagliardo, che racconta i 140 anni di Libertà.