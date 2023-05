“Assemblea On-ER”: stasera alluvione, conti della sanità, intelligenza artificiale

L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, i conti della sanità regionale, la Sessione europea e l’accordo tra l’Assemblea legislativa e il Cineca per un uso etico delle nuove tecnologie e il monitoraggio delle leggi. Sono questi gli argomenti trattati nella 5° puntata di Assemblea On ER, il programma che racconta le attività dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna in onda questa sera su Telelibertà.

Mentre non è ancora scesa la preoccupazione in Emilia-Romagna per le precipitazioni che stanno scendendo su tutto il territorio regionale, ben 15 fiumi sono andati contemporaneamente a rischio esondazione. Un primo bilancio delle distruzioni provocate dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna parla già di un milione di euro. Questi sono i dati emersi dalla comunicazione in Aula della vicepresidente della Regione e assessora all’Ambiente, Irene Priolo.

Per quanto riguarda la sanità, negli ultimi tre anni la Regione Emilia-Romagna ha dovuto spendere oltre un miliardo per far fronte ai mancati trasferimenti da parte dello Stato. Nella seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Politiche per la Salute sono stati presentati i dati della sanità riferiti al 2022.