Educazione finanziaria per 160 studenti al campus Crédit Agricole

“L’educazione finanziaria è una leva fondamentale attraverso cui incentivare una crescita sociale organica e questa, affinché avvenga compiutamente, deve essere

attuata in chiave sostenibile”.

Sono queste le premesse del progetto di alfabetizzazione economica promosso da Crédit Agricole Italia e FEduF (ABI) e destinato a studentesse e studenti delle scuole secondarie di II grado in diverse zone d’Italia. L’iniziativa ambisce a diffondere competenze di cittadinanza economica e sostenibilità in modo sistematico e continuativo, promuovendo una diffusione radicata e capillare dell’educazione finanziaria a livello nazionale.

Il percorso didattico è stato avviato con i talk dal titolo “Le scelte (in)sostenibili,” che hanno avuto luogo a Parma e Piacenza dal vivo e Sondrio e Catania con collegamento online, con l’obiettivo di favorire una riflessione tra i partecipanti sulle nuove abitudini di consumo e uso del denaro in un’ottica di cittadinanza attiva e consapevole, ispirandosi ai valori di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

L’evento, organizzato nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e realizzato a cura dei divulgatori scientifici di Taxi1729, ha voluto dunque promuovere una riflessione sul bene comune, incoraggiando un confronto sul concetto di sostenibilità e sul conflitto tra IO e NOI.

Il Campus di Crédit Agricole Italia, centro di formazione e di eventi aperti al territorio, nonché hub di incontro e scambio per tutte le realtà del Gruppo in Italia, ha ospitato in presenza presso il proprio Auditorium 160 studenti delle scuole superiori di Piacenza che hanno affiancato alla partecipazione al Digital Live Talk la visita agli spazi e alle aule del Campus.

Hanno partecipato, interagendo con motivazione sulle tematiche di economia e sostenibilità, una classe terza dell’ISS Mattei di Fiorenzuola, quattro classi dell’ISS G.D. Romagnosi e due classi seconde dell’ISII Guglielmo Marconi.

“Il progetto di educazione finanziaria, sviluppato in collaborazione con FEduF su tutto il territorio nazionale nell’ambito del Progetto Scuole, testimonia la forte attenzione che Crédit Agricole Italia riserva nei confronti delle nuove generazioni, chiamate ad essere sempre più consapevoli e responsabili nelle scelte economiche rilevanti per il loro benessere e il loro futuro – dichiara Giampiero Bottero, Responsabile Direzione Risorse Umane di Gruppo di Crédit Agricole Italia.

“Con questa iniziativa desideriamo essere un partner di riferimento per i giovani. L’obiettivo degli incontri, infatti, è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari in grado di supportare una loro crescita personale e professionale, promuovendo al contempo un paradigma economico in linea con un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo”.

Il Digital Live Talk ha coinvolto ragazze e ragazzi in quiz e contest online che hanno stimolato un confronto sul conflitto tra l’interesse individuale e quello sociale, in quanto ‘paura di perdere’, ‘paura del giudizio’ e ‘stanchezza nella decisione’ sono alcuni dei fattori che di fatto influenzano le scelte personali ed economiche. Numerose le tematiche emerse: dalla sfida della sostenibilità ambientale, sociale ed economica all’interpretazione personale dei cambiamenti climatici, sino all’analisi delle ragioni per cui intervenire a tutela dell’ambiente è spesso complicato.

“La relazione tra educazione finanziaria e sostenibilità economico – ambientale è molto stretta e si collega ai nostri stili di vita e comportamenti di consumo – spiega Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della FEduF. Grazie all’impegno di realtà come Crédit Agricole Italia possiamo aiutare i ragazzi a sviluppare consapevolezza sull’uso del denaro, sulle scelte di spesa, sulla propria impronta ecologica e far crescere in questo modo le loro competenze di cittadinanza economica, trasmettendo

loro i valori fondamentali necessari per indurre comportamenti corretti e responsabili.”