“Mi Ti Ci racconti”: staffetta per la Festa dei lettori tra le vie del centro storico

Venerdì 19 maggio, in occasione della Festa dei lettori e delle lettrici, “Mi Ti Ci racconti” animerà il centro storico di Piacenza. Dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 si svolgerà infatti una staffetta di storie di “sconfinamenti” che, tra piazza Cavalli, piazza Duomo, via XX settembre e largo Battisti, darà vita a un racconto corale per tutta la cittadinanza. A recitare il ruolo di protagonisti saranno le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado coinvolte, nell’ambito del progetto “Sconfinamenti: letture, narrazioni e letterature in movimento” realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, nei laboratori di biblioteca vivente a cura dell’attrice Barbara Eforo, durante i quali hanno rielaborato alcune storie di emigrazione/immigrazione. Per condividere questo lavoro con tutta la cittadinanza i ragazzi allestiranno – in collaborazione con l’associazione “La matita parlante” – alcune postazioni in giro per il centro storico, per restituire le storie di “sconfinamenti” condivise e rielaborate durante l’anno. I passanti potranno fermarsi e scegliere uno degli oggetti significativi proposti e “attivare” così la storia che sarà raccontata dai ragazzi stessi. La staffetta si concluderà nel tardo pomeriggio presso la biblioteca Passerini Landi. Nel corso della giornata, alle ore 18 presso la biblioteca, si terrà inoltre la presentazione dell’antologia “Storie sconfinate“. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

