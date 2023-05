Stasera a “Nel Mirino” su Telelibertà viaggio nel mondo dei sommelier

La produzione dei vini è una delle eccellenze del territorio piacentino e chi si occupa della degustazione ricopre un ruolo di primaria importanza all’interno della filiera. Sono i sommelier, professionisti dal grande gusto che solo dopo un lungo percorso fatto di studi e pratica possono definirsi dei veri esperti del vino.

La puntata di “Nel Mirino” di questa sera sarà proprio dedicata a loro, il programma di approfondimento torna alle ore 21 su Telelibertà, condotto dal direttore Nicoletta Bracchi che parlerà di questo specifico tema in compagnia di alcuni ospiti: il giornalista di “Libertà” e sommelier Giorgio Lambri che ogni settimana fornisce ottimi consigli ai piacentini con la sua rubrica “Pansa e tasca”, Giovanni Derba, delegato di Ais (Associazione italiana sommelier) Piacenza delegazione che recentemente ha formato nuovi sommelier e che attualmente può contare su un nutrito gruppo di oltre 400 tesserati, Enrico Fermi, delegato di Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori) Piacenza e lo chef Paco Zanobini, che in passato ha lavorato all’Antica Osteria del Teatro e ora collabora anche con Eataly Piacenza per lezioni tematiche di cucina.

È possibile riguardare tutte le puntate di “Nel Mirino” sul portale on demand www.teleliberta.tv.