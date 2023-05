Vivi Morigi: in programma il recital “L’Extase” degli allievi del Conservatorio

Cinque brani di Debussy per voce, pianoforte e sax alto, il ciclo Plateresco per arpa e pianoforte di Turina e il Sexteto Mistico di Villa Lobos. È questa la scaletta del recital “L’Extase”, secondo appuntamento della rassegna musicale del Nicolini “Vivi Morigi” che va in scena martedì 23 Maggio alle ore 21 nel chiostro del Collegio Morigi in via Taverna 37 a Piacenza. A eseguire l’intenso e suggestivo programma saranno gli studenti del Conservatorio Valentina Di Blasio, Nicolò De Maria, Andrea Orsi, Ettore Sergi, Giulia Trabacchi, Gabriele La Venia, Elisa Tait e Filippo Carolfi. Ingresso libero.

