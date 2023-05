Giochi della Chimica: nove studenti piacentini alle gare regionali di Parma

Nove “fuoriclasse” di Piacenza, sette dell’Isii Marconi e due del liceo Colombini, hanno conquistato l’ambita qualificazione alla finale regionale dei Giochi della Chimica: grazie a lunghe e impegnative sessioni di “preparazione atletica” coordinate dagli “allenatori” Giovanni Mutti, Silvia Rocca, Patrizia Sartori, Lucia Ceresa Gastaldo e Marica Bernardi hanno superato brillantemente le impegnative prove provinciali di selezione, che hanno coinvolto oltre 10mila studenti in tutta Italia.

Il 29 aprile gli studenti piacentini sono arrivati a Parma carichi di adrenalina che hanno usato abilmente per destreggiarsi tra quesiti di chimica di base, chimica analitica, chimica fisica e chimica organica. Per affrontare la prova non era sufficiente avere una conoscenza di contenuti sopra la media: serviva anche la capacità di completare i quesiti nei tempi più rapidi possibili e senza opportunità di ripensamento, perché la struttura del test non permetteva di tornare indietro per correggere una risposta già data.

I ragazzi hanno dimostrato sul campo le loro grandi abilità ed i risultati sono stati davvero incoraggianti, anche se non tali da consentire un piazzamento per la finale nazionale.

“Ma il vero sportivo non demorde – commentano i referenti del liceo Colombini e dell’Isii Marconi – e gli studenti torneranno ad allenarsi per riprovarci il prossimo anno, con l’ambizione di conquistare un posto sul podio. Senza dimenticare che, come in tutti gli sport, anche in questo c’è un importantissimo circolo virtuoso: più ti diverti più ti alleni, più ti alleni più migliori, più migliori più ti diverti”.