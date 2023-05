XNL ospita Giampiero Mughini, autore e collezionista di libri

Sabato 27 maggio, alle ore 18.30, XNL Piacenza ospita Giampiero Mughini, all’interno degli spazi della mostra “Piacenza – Los Angeles”, in dialogo con l’artista, musicista ed editore Michele Lombardelli e con la direttrice di XNL Arte Paola Nicolin. Quel che tutti sanno di Mughini è che ha lavorato per quasi mezzo secolo nei giornali, ha scritto decine di libri e ha frequentato per anni gli studi televisivi come opinionista. Meno noto ai più è il suo amore per i libri, di cui è rinomato collezionista.

La smodata passione per il collezionismo di libri, che nel 2016 aveva spinto Mughini a pubblicare per Bompiani il fortunato libro “La stanza dei libri”. Come vivere felici senza Facebook Instagram e followers, sarà protagonista della conversazione tra l’autore e Lombardelli, del quale XNL Piacenza ha svelato parte della collezione di libri d’artista realizzati tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila sull’asse Piacenza – Los Angeles.

“Siamo onorati di ospitare a XNL un personaggio come Giampiero Mughini, che oltre a essere una persona di straordinaria cultura è popolare e amato da tante persone – è il commento del presidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi –, un incontro in linea con la vocazione anche divulgativa del nostro centro, che si propone di avvicinare alla cultura e alla riflessione anche un pubblico più vasto ed eterogeneo dei soli addetti ai lavori”.