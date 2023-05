Confindustria, Cgil Cisl e Uil: attivato il fondo volontario di solidarietà per la Romagna

Confindustria e Cgil Cisl e Uil hanno sottoscritto nella giornata di ieri, mercoledì 24 maggio, a Roma un accordo di solidarietà per l’Emilia-Romagna, a seguito dell’alluvione che ha colpito la Regione. Si tratta di un “Fondo di intervento per la popolazione dell’Emilia-Romagna”, nel quale confluiranno contributi di carattere volontario da parte dei lavoratori pari ad un’ora di lavoro, che verranno raddoppiati da un contributo equivalente da parte dell’impresa.

Per aderire al fondo i lavoratori devono firmare una delega nella quale autorizzano la trattenuta di una somma equivalente a un’ora della retribuzione netta mensile, che verrà versata sull’apposito conto corrente indicato dai promotori (in allegato al comunicato il fac-simile).

I contributi verranno raccolti tramite il c/c con Codice IBAN: IT69B0103003201000007100093 attivato presso Monte dei Paschi di Siena intestato a: CGIL CISL UIL CONFINDUSTRIA FONDO SOLIDAR. ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA, con la firma congiunta di un rappresentante per organizzazione appositamente delegato dal rappresentante legale di ciascuna di queste.

“Confindustria e Cgil, Cisl e Uil effettueranno una valutazione sulle modalità dell’intervento a sostegno della popolazione e del sistema produttivo duramente colpiti dall’alluvione – si legge nel comunicato congiunto -, nei modi e con le forme che ne garantiscano la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione. La raccolta dei fondi avrà termine il 31 dicembre 2023”.

IL TESTO DELL’ACCORDO

FAC SIMILE DELLA DELEGA DEL LAVORATORE