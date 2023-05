Manni e Ossoli ricreano l’amore di Shakespeare, sala gremita al PalabancaEventi

Pieno successo al PalabancaEventi di via Mazzini, in una sala Corrado Sforza Fogliani gremita, per la serata shakespeariana che ha visto apprezzati i protagonisti Mino Manni e Marta Ossoli, che hanno dato voce alle più belle scene d’amore del poeta inglese, con l’accompagnamento musicale del violino di Silvia Mangiarotti. Lo spettacolo, organizzato dalla Banca di Piacenza, è stato introdotto da Robert Gionelli.

I due attori, che si incontrarono nel 2012 in occasione dell’allestimento di Antonio e Cleopatra proprio di William Shakespeare per la regia di John Pascoe al Teatro Licinium di Erba, nel quale interpretavano i due protagonisti, hanno compiuto un viaggio dentro all’amore: sentimento unico, misterioso e inafferrabile che nessuno come Shakespeare ha saputo restituirci in tutta la sua complessità e altezza.

Manni e Ossoli, molto applauditi, hanno interpretato brani tratti da alcune delle più celebri opere del poeta inglese: il Romeo e Giulietta (dove l’amore appare puro e assoluto), il Sogno di una notte di mezza estate (dove il sentimento è più ilare e favolistico), la Bisbetica domata (un amore ardito e furioso), il Riccardo III (dove dominano ambiguità e seduzione), l’Amleto (amore folle e tragico), il Macbeth (con il legame sanguinario tra il protagonista e Lady Macbeth), l’Antonio e Cleopatra (con la loro passione sensuale e perduta), e infine l’Otello (con la rappresentazione della tragedia della gelosia). Lo spettacolo si è concluso con un sonetto declamato da Marta Ossoli con l’accompagnamento del violino di Silvia Mangiarotti.

Mino Manni ha infine ringraziato il presidente della Banca Giuseppe Nenna e l’intero consiglio di amministrazione: «E’ per noi molto importante tornare qui – ha detto l’attore e regista – anche e soprattutto per ricordare con commozione e grande affetto Corrado Sforza Fogliani, che portiamo sempre nel cuore”.