Al via la mostra “L’Italia va al voto”. A Palazzo Farnese 120 scatti

Alcuni strappano un sorriso come quello che ritrae un asinello davanti a una lavagna che, confessando la sua codardia, dichiara che non voterà per nessun partito. O quello su cui si legge l’avviso in rima: “Se non voti, gatto baffone del Comun farà un boccone”. Sono i manifesti elettorali che raccontano la politica sui muri, quella della prima repubblica: il fotografo Maurizio Cavalloni ne ha selezionati 120 dalla sua nutrita collezione e li ha esposti nello spazio mostre di Palazzo Farnese. “L’Italia va al voto” è il titolo della mostra promossa in collaborazione con il Comune, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, Editoriale Libertà, l’Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane e il Cif. Una visita (o anche più d’una) la merita e i piacentini avranno tempo fino al 23 luglio per farla (l’ingresso è gratuito e gli orari di apertura sono martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, mentre venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Per info: [email protected]).

“Il mio maestro Gianni Croce mi ha insegnato il mestiere e anche tutto quello che ruota attorno al mondo della fotografia – spiega Cavalloni – mi sono innamorato di questi manifesti soprattutto per la grafica del tempo”.