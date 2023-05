Tre libri in ricordo di Giulio Andreotti, figura che ha segnato indelebilmente la politica italiana, presentati dal figlio Stefano allo Spazio Rosso Tiziano. “Un’occasione per conoscere aspetti più privati e intimi della vita di mio padre – le sue parole – . Lui ha speso la propria esistenza per cercare la pace laddove c’era la guerra, quindi oggi sarebbe sicuramente addolorato dalla questione ucraina”.