Riccardo Muti, “Viva Verdi” e un campus rivolto ai giovani per i 220 anni del Municipale

Emozione e grande voglia di celebrare al meglio i 220 anni del Teatro Municipale di Piacenza. Inaugurato il 10 settembre del 1804 il simbolo della cultura piacentina diventerà lo scenario di una stagione ricca ed eterogenea. Sei titoli d’opera, altrettanti concerti, cinque balletti e diverse produzioni per le scuole, oltre alla grande novità del Campus teatro per i ragazzi “che – spiega la direttrice artistica della Fondazione teatri di Piacenza Cristina Ferrari – consentirà ai nostri giovani di vivere a pieno il teatro come se fosse la loro casa”.

Si emoziona Ferrari alla presentazione della stagione teatrale mentre ringrazia i propri collaboratori: “Il loro impegno è prezioso e fondamentale per far crescere il prestigio del nostro teatro e di conseguenza della nostra città”. “Una stagione che vuole essere ancora più ricca e inclusiva del passato – continua Ferrari -.

Da settembre si partirà con il grande evento dedicato a Giuseppe Verdi che vedrà protagonisti Riccardo Muti e l’orchestra Cherubini”. Al fianco della direttrice artistica, Katia Tarasconi, sindaco e presidente della Fondazione Teatri: “Piacenza è grata e orgogliosa per l’offerta culturale del nostro teatro”.

FOTO GALLERY MAURO DEL PAPA: