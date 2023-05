Le canzoni di Vanni e Gem Boy tra fumetti e videogiochi. In 5mila al Funcon

La prima edizione di Funcon chiude con 5.000 visitatori: per due giorni nel padiglione 1 di Piacenza Expo si sono dati appuntamento appassionati di fumetti, manga, cosplay, games e videogames. L’evento, organizzato da Just for fun con GL events Italia e in collaborazione con Piacenza Expo, ha celebrato e valorizzato la cultura pop.

Sono stati 35 gli eventi che tra ieri e oggi hanno coinvolto il pubblico, tra concerti, competizioni cosplay, karaoke, esibizioni, gare di danza k-pop, workshop e meet&greet con autori e influencer. Grande successo per i due eventi clou: il concerto del re delle sigle tv anni ’90 e 2000 Giorgio Vanni e quello degli irriverenti Gem Boy, che hanno fatto cantare e saltare il pubblico di Funcon sulle note delle loro cover parodistiche delle sigle dei cartoni animati.

Nello spazio dell’associazione culturale Ora Pro Comics tanti sketch e disegni personalizzati per il pubblico, realizzati dagli autori ospiti: Paolo Bisi, Pietro Gandolfi, Michele Carminati, Anna Merli e Nicola Genzianella. Apprezzata anche la mostra dedicata ad Ade Capone, con 60 tavole originali dedicate allo storico fumettista originario di Piacenza, scomparso nel 2015.

A Funcon si è svolta anche la seconda tappa del contest nazionale K-Stage Battle League, gara di danza K-pop rivolta solisti, duetti e crew che ha debuttato ad aprile a Torino Comics e che toccherà nel corso dell’anno varie tappe in Italia. Ottima affluenza nell’area videogames, dove centinaia di ragazzi si sono alternati al gioco su varie console, da Nintendo a Microsoft, hanno provato i visori della realtà virtuale, si sono cimentati in gare di ballo con Just Dance e in sfide musicali con Guitar hero. Apprezzata dal pubblico anche l’area family, uno spazio di gioco, attività e creatività dove i bimbi più piccoli hanno potuto divertirsi con costruzioni, colori e fogli per disegnare.