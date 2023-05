“Parlez vous Piasintein?”, tre giorni di teatro dialettale a Nogent-sur-Marne

Valorizzare e far conoscere il territorio piacentino, la sua cultura e le sue tradizioni, attraverso iniziative ed eventi presso la comunità di emigrati residenti all’estero.

E’ il progetto “Parlez vous Piasintein?”, organizzato dalla biblioteca Passerini Landi, che ha partecipato al bando della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo e nel 2022 ha ottenuto un finanziamento regionale, con l’obiettivo di far conoscere e riscoprire la storia del territorio di origine tramite la salvaguardia del dialetto, e di diffondere una memoria storica condivisa per favorire un coinvolgimento intergenerazionale.

Dopo l’esordio a Londra nel 2019 quest’anno tocca alla Francia. Dal 9 all’11 giugno prossimi è in programma una trasferta a Nogent-sur-Marne, durante la quale sarà messo in scena uno spettacolo in dialetto piacentino ideato e interpretato dagli attori delle compagnie teatrali vernacolari di Piacenza. Un particolare rilievo sarà dato alla figura di Valente Faustini, di cui nel 2022 si è celebrato il centenario della morte. La poesia “Passion” di Valente Faustini sarà infatti interpretata da Francesca Chiapponi della Filodrammatica Piacentina in apertura dell’evento. Faustini, con le sue poesie e con le sue prose dialettali, è stato uno dei maggiori interpreti della tradizione vernacolare piacentina. Per coinvolgere il pubblico infine, è previsto un finale musicale in cui tutti potranno unirsi agli attori che canteranno il pezzo più classico della tradizione popolare piacentina, “T’al digh in piasintein”.

Nogent-sur-Marne – La cittadina di Nogent-sur-Marne, comune situato nel Dipartimento della Valle della Mara, nell’lle del France a sud-est di Parigi, rappresenta un capitolo importante della storia dell’emigrazione piacentina in terra francese. Qui infatti si stabilirono molti emigrati dell alta Val Nure e della Val Ceno (allora appartenente alla provincia di Piacenza), giunti in Francia tra gli anni Sessanta e Ottanta dell’Ottocento. Gli emigrati provenivano soprattutto da Bettola, Farini e Ferriere, i tre comuni dell’alta Val Nure gemellati con Nogent-sur-Marne fin dal 1983. Di questa numerosa comunità faceva parte il celebre scrittore François Cavanna, autore del libro “Les Ritals” e fondatore delle rivista satirica Charlie Hebdo.

Tuttora a Nogent-sur-Marne esiste una comunità molto attiva nella valorizzazione delle proprie radici emiliane.