In consiglio passa la manovra ma è scontro. La minoranza: “Manca una visione”

“Assenza totale di progettualità, vuoto pneumatico”, ha sparato ad alzo zero Patrizia Barbieri dando voce al dissenso della lista civica di centrodestra sulla variazione di bilancio che destina circa 11 milioni dei 18 dell’avanzo di gestione 2022. Se il resto della minoranza, cioè Lega, FdI e ApP, ha optato per una linea più morbida – astensione o non partecipazione al voto – il gruppo dell’ex sindaco si è espresso contro la manovra economica della giunta guidata da Katia Tarasconi che è passata con il sostegno di maggioranza e Filiberto Putzu (Liberali piacentini). Sotto tiro è tornato l’aumento dell’addizionale Irpef definito “immotivato” dal centrodestra, alla luce delle risorse del tesoretto ereditato.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’