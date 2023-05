“The French dispatch”: stasera allo Spazio Rotative la rassegna sul giornalismo

Ultimo appuntamento allo Spazio Rotative per “È la stampa, bellezza”: la prima parte della rassegna di film dedicata al giornalismo che Editoriale Libertà, in collaborazione con Cinemaniaci, ha costruito in questi mesi in occasione dei 140 anni del quotidiano per proporre alla città una serie di visioni e di riflessioni sull’importanza della stampa libera, si conclude questa sera alle 20.45 con “The French Dispatch” di Wes Anderson, uscito nel 2020.

Ambientato nella cittadina immaginaria di Ennui-sur-Blasé nella seconda metà del Novecento, il film è un elegantissimo divertissement che si chiama come il giornale che racconta (“The French Dispatch” è il supplemento settimanale del “Liberty, Kansas Evening Sun”), dove la redazione si ritrova per comporre l’ultimo numero dopo la morte del direttore Arthur Howitzer,Jr. (Bill Murray) scegliendo gli articoli più belli pubblicati nel tempo.

Come sempre, come in “Asteroid City” appena presentato in concorso a Cannes, anche qui il cast è spaventoso e comprende una miriade di personaggi famosi (presenti anche solo per pochi minuti) del calibro di Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Léa Seydoux, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Elisabeth Moss, Willem Dafoe, Edward Norton, Christoph Waltz e Anjelica Huston.