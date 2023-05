“Assemblea On ER”: danni dell’alluvione, fotovoltaico e mostra sulla Costituzione

Le due giornate di Aula sull’alluvione in Emilia-Romagna, i numeri sui danni e sulle ricostruzioni, e poi la norma sugli impianti fotovoltaici e la tutela del territorio. Ma anche alcuni question time presentati dai consiglieri, e la mostra inaugurata in Assemblea sulla Costituzione. Sono i temi al centro della sesta puntata di Assemblea On ER, la trasmissione radio televisiva che racconta le attività dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, in onda questa sera su Telelibertà.

La seduta di Aula si è aperta con un minuto di silenzio nel giorno del lutto nazionale per le 15 vittime dell’alluvione. Poi l’Assemblea legislativa ha fatto un primo bilancio degli enormi danni che hanno interessato la Romagna. I primi numeri parlano di almeno 7 miliardi necessari per la ricostruzione, quasi 40mila gli sfollati, ventitré i fiumi esondati contemporaneamente, centinaia di frane, più di 100 i comuni coinvolti. Quasi 5mila uomini e donne della Protezione civile impegnati giorno e notte per assistere la popolazione. Mentre sono scesi 350 milioni di metri cubi di acqua su una superficie di 800 chilometri quadrati.

L’Aula ha anche votato una delibera sull’utilizzo dell’energia pulita per tutelare il patrimonio agroalimentare e paesaggistico dell’Emilia-Romagna. Meno pannelli solari a terra dunque, e un maggiore ricorso a soluzioni che non prevedano l’occupazione del suolo, così da dare garanzie alle numerose aziende del territorio.

Passiamo alla cultura. Ogni articolo della Costituzione italiana diventa una vignetta grazie alla “Costituzione illustrata” di Ro Marcenaro. Il famoso illustratore, che era nato a Genova ma abitava a San Martino in Rio in provincia di Reggio Emilia.

