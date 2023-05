La Prefettura apre le porte alle famiglie, il 2 giugno “Racconti dalla finestra”

Conto alla rovescia a Piacenza in attesa della serata dedicata alle famiglie a Palazzo Scotti di Vigoleno, alla “vigilia della festa della Repubblica”.

Giovedì 1 giugno, nell’ambito delle iniziative per la celebrazione della 77a festa della Repubblica, alle ore 20.30 il Salone d’onore della Prefettura di Piacenza, grazie alla sensibilità del prefetto Daniela Lupo e alla disponibilità di tutto il personale, ospiterà un evento speciale dedicato ai più piccoli, ma non solo.

La serata, organizzata da “Teatro Gioco Vita” in collaborazione con “l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita”, vedrà in scena i “racconti dalla finestra” di e con Barbara Eforo, spettacolo di narrazione e di oggetti, ideale per le famiglie e i bambini a partire dai 3 anni.