Calza: “Sostenere la proposta di una culla per la vita in Conferenza sanitaria”

Istituire in ospedale una “culla per la vita”, una struttura concepita appositamente per permettere di lasciare, totalmente protetti, i neonati da parte delle mamme in difficoltà. Su questo tema, nei giorni scorsi, il gruppo del Partito democratico in consiglio comunale ha depositato un atto ispettivo. A intervenire oggi è il sindaco di Gragnano, Patrizia Calza: “Trovo davvero interessante e opportuna la proposta avanzata, sento il dovere di sostenere questa iniziativa e, come componente dell’ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociosanitaria, chiederò alla presidente di valutare se questa richiesta possa diventare anche una richiesta della conferenza stessa, dopo un doveroso confronto con l’Ausl e i sindaci”.

“Purtroppo gli abbandoni di bambini in luoghi che causano la loro morte certa sono ancora attuali – prosegue Calza – con questa struttura le madri hanno la possibilità di lasciare il loro bimbo in assoluto anonimato. Nonostante la legge italiana offra la possibilità di partorire in ospedale senza lasciare le proprie generalità, affidando il neonato alla cura dei sanitari e aprendo la via all’adozione, persistono casi in cui neonati vengano abbandonati perfino nei cassonetti. Sicuramente può essere opportuno approfondire le cause di tali comportamenti e favorire le condizioni perché il parto possa avvenire in condizioni di sicurezza e anonimato come già la normativa consente. Tuttavia, nel contempo, è doveroso costruire una alternativa a questi gesti estremi di disperazione, offrendo alla donna una opportunità in più rispetto a quella offerta dalla legge . La culla, dotata di sensori che non appena rilevata la presenza del neonato, attivano un impianto di videosorveglianza collegato a distanza a più persone e, al contempo, munita dei necessari dispositivi per il riscaldamento e l’areazione, consente ai sanitari di intervenire immediatamente mentre il neonato attende in un ambiente protetto”.