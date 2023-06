Gettone agli alluvionati, il Pd rilancia “Doniamoli usando il conto di Libertà”

Che sia “una pessima figura” l’hanno evidenziato anzitutto molti piacentini con commenti coloriti sui social network. Non riuscire a trovare l’unanimità tra i consiglieri comunali sulla proposta lanciata dalla presidente Paola Gazzolo di donare un gettone di presenza (81 euro lordi) agli alluvionati della Romagna “è cosa da vergognarsi”, per dirla con quelli più pacati. Un gesto dal valore simbolico naufragato per una serie di dubbi tecnici e di opportunità – non certo di tirchieria, è bene precisarlo – che proprio per tale natura, e visto lo scopo, sarebbe stato opportuno provare a superare. Ma tant’è. Così ieri, tra tanti silenzi e qualche protesta, c’è chi ha provato a suggerire un’altra via come il Pd che “aveva manifestato la propria adesione all’iniziativa proposta da Gazzolo” precisa in una nota il capogruppo Andrea Fossati. “La cifra è di 81 euro lordi e volentieri siamo disposti a fare la nostra parte e metterla a disposizione delle popolazioni alluvionate. Visto che i tecnicismi ci impediscono di donare direttamente l’importo – afferma Fossati – la nostra proposta è di farlo sul conto corrente che “Libertà” ha aperto appositamente per l’emergenza”.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’