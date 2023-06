“Poliedrica”: rassegna musicale all’Urban center il 13, 20 e 28 giugno

Una giostra di suoni, il sapore di spartiti screziati, il palpito che imprime un cambio di prospettiva, musica e sfumature di stile e di genere: questo è “Poliedrica”, rassegna musicale organizzata dal Polo territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano ed inserita nelle attività del nuovo programma campus cultura.

Il palcoscenico è quello della piccola arena che si apre nel cuore dell’Urban Center di via Scalabrini 113 (campus Arata) che ospiterà un festival alla sua prima edizione, una piattaforma di contenuti e una bussola da consultare quando si cerca una proposta culturale fresca e stimolante. Un debutto che ha preso nutrimento da alcuni concerti “spot”, e di successo, andati in scena nella stessa location negli anni scorsi. Il cartellone di “Poliedrica” accoglie in tutto tre serate: 13, 20 e 28 giugno. Dal jazz alle partiture classiche, dal pop più elegante alla nobiltà del cantautorato. Al fianco di chi desidera regalarsi momenti di pura magia. Un nuovo focus nell’agenda culturale di Piacenza per raccontare la contemporaneità nelle sue sfaccettature, promuovere l’immagine di un territorio e ribadire la centralità delle espressioni musicali più contemporanee.

L’inizio dei concerti è previsto alle 21,30, l’ingresso è gratuito. Il progetto ideato dal Politecnico di Piacenza schiera gruppi di spessore e di chiara fama a cui si uniscono giovani talenti in cerca di un confortevole posto nel mondo delle sette note. Si parte il 13 giugno con “un tragitto a forma di jazz” dettato da Adagio Project (in apertura la scintilla creativa del giovanissimo Italiano Medium Jazz 5tet), si prosegue con il gioco creativo di un ensemble dal respiro internazionale come il Quartetto Archimia (20 giugno), per poi approdare nei territori del raffinato Duo De Andrè (28 giugno), un invitante tuffo nella memoria per celebrare una leggenda della canzone italiana.

Il 13 giugno si inaugurerà anche il primo di una serie di incontri chiamati “Open Talks”, nei quali i docenti del Politecnico dialogheranno con i protagonisti della cultura contemporanea su temi di attualità e interesse pubblico. Il primo “open talk” si terrà sul prato del Campus Arata il 13 giugno, dalle ore 19,00 alle 20, prima del concerto che apre “Poliedrica”, ed avrà come ospite Giuseppe Lupo, scrittore e saggista italiano, autore di romanzi e saggi critici, vincitore di numerosi premi letterari. Federico Di Cosmo, docente di architettura del paesaggio presso il polo Territoriale di Piacenza, lo accompagnerà in un dibattito a due voci, attraverso le pagine dei libri “Tabacco clan” e “Civiltà Appennino”, in un viaggio tra passato, presente e futuro sulle geografie sociali e antropologiche della montagna e della pianura. Il 20 e il 28 giugno, sempre sul prato del Campus alle ore 19, si terranno gli altri due open talks, curati dai docenti Sara Protasoni e Michele Roda, che porteranno sul palco altri temi di pubblico interesse.