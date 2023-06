Da Barbero a Isabella Ferrari e Baliani: tutti i protagonisti di Veleia 2023

Marco Baliani, Isabella Ferrari, Ascanio Celestini, Stefano Massini, Alessandro Barbero, César Brie, Emanuela Dall’Aglio, Elio De Capitani, Massimo Popolizio. Sono i protagonisti di un’edizione speciale del Festival di Teatro Antico di Veleia che punta su artisti di eccezione, su una nuova produzione, Edipo, su prime nazionali e su sperimentazioni create in esclusiva.

Si parte venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno con la prima nazionale di Edipo per la regia di Marco Baliani. A seguire martedì 27 giugno Isabella Ferrari e la Filarmonica Arturo Toscanini portano in scena “Arianna, Fedra, Didone”. Mercoledì 28 giugno Ascanio Celestini interpreta “Le nozze di Antigone”. Stefano Massini va in scena giovedì 29 giugno in “Interviste impossibili”. Sabato 1 luglio Alessandro Barbero sarà impegnato in “La democrazia dei secoli”. Il 7-8-9 luglio appuntamento con César Brie in “Anchise”. Elio De Capitani porterà in scena con la Toscanini “Arianna e il minotauro” mercoledì 12 luglio. Il 14 luglio Massimo Popolizio chiude con “Orfeo”. Gli spettacoli iniziano alle 21.30.

Non mancano le novità: il premio dedicato ai protagonisti del Festival che sarà una preziosa litografia a tiratura limitata del maestro Gianfranco Asveri, realizzata in esclusiva per l’edizione 2023. Al termine di ogni spettacolo verrà offerta una degustazione di vini e salumi piacentini.