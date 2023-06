Interno verde: nel fine settimana 30 giardini aperti per le visite

Interno verde. Sabato 10 e domenica 11 sono 30 i giardini, gli orti, i frutteti, i chiostri aperti alla cittadinanza per una visita. La rassegna, che prevede anche diversi eventi collaterali per grandi e bambini, è stata presentata dagli assessori Serena Groppelli e Simone Fornasari, da Manuel Ferrari in rappresentanza della diocesi e da Licia Vignotti responsabile del festival.



Quattro sono gli spazi che la diocesi ha reso visitabili, fra cui il chiostro di Sant’Antonino e il giardino delle Orsoline: “Luoghi di pace e di quiete in cui stare a contatto con la natura, ma all’interno della città – spiegano gli organizzatori – luoghi come il parco del seminario urbano in via Scalabrini o i due chiostri degli Scalabriniani con il museo sull’emigrazione. È un’occasione per conoscere meglio la storia dei luoghi”.



Non ci sono itinerari prestabiliti nella rassegna che è sostenuta da Banca Mediolanum: basterà iscriversi sul sito www.internoverde.it o al l’info point in sala Cattivelli del Comune di Piacenza tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.