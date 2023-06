Prospettive di gestione sostenibile dei rifiuti, esperti a confronto al Politecnico

I rifiuti – comunemente percepiti in modo negativo e per i quali il trattamento genera preoccupazione sotto vari profili, come sanitario, sociale, etico, energetico, ambientale, e anche economico – anziché essere fonte di preoccupazione, possano diventare una preziosa risorsa per l’uomo facendo in modo che siano gestiti in modo sostenibile?

E’ la domanda alla quale ha dato risposta il Convegno organizzato dalla Politecnico di Milano presso la sede piacentina, assieme al Centro Studi MatER (Materia & Energia da Rifiuti), e promosso da LEAP (Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza).

L’obiettivo è fare il punto sulle prospettive e le possibilità per un trattamento sempre più sostenibile dei rifiuti

Il MatER, la cui direzione scientifica è garantita dalla partecipazione dei Dipartimenti di Energia e di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) del Politecnico di Milano, ha stabilito collaborazioni con diversi centri di ricerca che in tutto il mondo promuovono la gestione sostenibile dei rifiuti. Grazie al respiro internazionale, lo storico evento biennale che il Centro Studi MatER organizza nella sede di Piacenza del Politecnico di Milano, quest’anno si è tenuto assieme alla Conferenza Internazionale sui Final Sinks.