Cultura rumena, l’anno scolastico si chiude con uno spettacolo teatrale

Sabato 3 giugno si è concluso l’anno scolastico della scuola di cultura rumena di Piacenza, promossa dall’associazione “Cuore”, in collaborazione con la chiesa ortodossa ed il Comune di Piacenza.

L’evento si è svolto nei locali adiacenti la chiesa di San Sepolcro. A fare gli onori di casa Nicolae Radu, presidente di “Aps Cuore”, con la presentazione delle autorità del Governo e del Parlamento rumeno, tra cui il console Edmond Nicolae e la portavoce delle relazioni con il pubblico e le associazioni dell’Ambasciata della Romania, Claudia Lefter. Per il Comune di Piacenza hanno partecipato i consiglieri comunali del Pd Andrea Fossati e Salvatore Scafuto. Durante il pomeriggio si è tenuta la celebrazione conclusiva del “corso di lingua, letteratura e catechesi” ed è stato messo in scena uno spettacolo teatrale in cui piccoli e grandi hanno fatto conoscere le figure di Dimitrie Cantemir e Ciprian Porumbescu, due autorevoli rappresentanti della cultura rumena. “La buona riuscita del progetto – spiega Nicolae Radu – mira a far conoscere, ai bambini e ragazzi di seconda generazione, le tradizioni rumene, nel più ampio contesto di incrocio delle culture”.