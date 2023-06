Industriando racconta la tradizione meccatronica di Jobs, tra storia e futuro

Stasera Industriando racconterà la storia di Jobs, storica azienda piacentina da sempre sinonimo di “meccatronica”. La trasmissione di Confindustria Piacenza e Telelibertà apre le porte di alcune delle realtà industriali più importanti della nostra provincia.

Nella puntata in programma per le 20:05, l’amministratore delegato di Jobs, Paolo Egalini, insieme ad alcuni collaboratori, ripercorrerà la storia dell’azienda, illustrando le caratteristiche che da sempre la contraddistinguono nel panorama industriale piacentino.

L’azienda infatti nasce nel 1979, in un garage in via Veneto a Piacenza, e si espande rapidamente. Nel 1993 viene inaugurata la sede di Montale, dove Jobs produce ancora oggi le proprie macchine: l’azienda progetta e realizza impianti automatizzati per la fresatura a cinque assi continui ad alta velocità e alta coppia/potenza. Le sue macchine vengono utilizzate nel settore aerospaziale, automobilistico, degli stampi e dell’energia. Gli impianti Jobs sono ampiamente impiegati dalle più avanzate aziende mondiali per lavorazioni ad altissimo contenuto tecnologico.

“Jobs non poteva nascere altrove – dichiara Egalini – qui ci sono competenze e reti di subfornitura uniche, insieme a scuole e università qualificate e centri di eccellenza come il Musp”.

La puntata di stasera conclude la stagione di Industriando, che ci ha portato all’interno di dieci aziende: tutti i contenuti, insieme alle stagioni precedenti, sono disponibili sul portale on-demand www.teleliberta.tv.