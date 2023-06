Scout, otto giovani piacentini in Corea del Sud per il Jamboree mondiale

Il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi hanno incontrato gli scout piacentini (esploratori e guide), accompagnati dai loro Capi ed educatori, che parteciperanno al prossimo “World Scout Jamboree” in Corea del Sud, previsto per le prime due settimane di agosto. Il Jamboree mondiale dello scautismo raduna ogni quattro anni decine di migliaia di scout tra i 14 e i 17 anni, provenienti da tutti il mondo. Quello in calendario dal 1 al 12 agosto a Saemengeum, nella Conte di Buan è il 25esimo, 123 sono le nazioni partecipanti e circa 50 mila i ragazzi che vivranno questa esperienza. In mezzo a questa moltitudine di fazzoletti colorati sarà presente anche una rappresentanza di Piacenza, formata da otto ragazze e ragazzi di 15 anni appartenenti a gruppi Agesci.

Il gruppo dei giovani “ambasciatori” è stato ricevuto anche dal vescovo Adriano Cevolotto: “non temete l’incontro con chi è in qualche modo “diverso” da voi, ma cercate la bellezza della differenza che è arricchente e costituisce un importante momento di verifica di sè stessi”.

“E’ un piacere per me – ha sottolineato il sindaco Katia Tarasconi – condividere con voi la vigilia di questa esperienza, che vedrà riuniti giovani scout provenienti da tutto il mondo in un unico luogo per celebrare l’amicizia, la diversità culturale e l’impegno verso un mondo migliore. Sono certa che, al ritorno, porterete con voi le emozioni e le lezioni apprese in Corea per diffondere nella nostra comunità la voglia di costruire un futuro più giusto”.

“Questo impegno per il servizio – ha aggiunto l’assessore Francesco Brianzi, che parteciperà al Jamboree in veste di educatore scout- dimostra l’impatto positivo che gli scout possono avere sulla società e sarà di ispirazione per i partecipanti a continuare a lavorare, anche dopo la fine dell’evento, per un mondo più solidale. Ed è un’ulteriore dimostrazione che gli scout sono veri cittadini globali, impegnati a fare la differenza nella nostra comunità”.