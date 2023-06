A Scarpette Rosse su Telelibertà il western “L’assedio delle sette frecce”

Questa sera, 14 giugno, alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, propone un film del 1953 diretto da John Sturges e interpretato da William Holden, Eleanor Parker e John Forsythe.

“L’assedio delle sette frecce” è un western ambientato ai tempi della guerra di secessione: a Fort Bravo, in Arizona, c’è una prigione destinata a militari sudisti, controllata da una guarnigione di nordisti guidata con dal capitano Roper. Dall’est arriva la giovane Carla Forester, ufficialmente per partecipare al matrimonio della figlia del colonnello Owens, ma in realtà per organizzare l’evasione di alcuni militari tra cui il suo fidanzato, il capitano Marsh.