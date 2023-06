La storia del furto del Klimt rivive in un film realizzato dagli alunni della De Gasperi

Un vero e proprio film dedicato al mistero del furto del “Ritratto di signora” di Klimt è stato girato, montato, e interpretato dagli scolari della IV C della scuola elementare De Gasperi di Piacenza. E’ stato proiettato l’altro giorno all’oratorio della chiesa di Sant’Antonio. Il film della durata di un medio metraggio ha visto alla regia la maestra Manuela Sitzia e hanno collaborato alla realizzazione le colleghe Nunzia Romeo e Anna Ballirano. La proiezione che ha visto naturalmente fra i presenti i genitori degli studenti ha però fatto registrare il tutto esaurito, nell’ampio salone dell’oratorio posti solo in piedi. Gli studenti hanno così potuto gustarsi il loro lavoro artistico, nel racconto del furto del doppio ritratto che hanno intitolato: “Te lo do io il Klimt”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’