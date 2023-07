Gli abiti del “sì” di Alena Seredova realizzati a mano da un atelier piacentino

Alena Seredova si è sposata con il manager della dinastia Agnelli Alessandro Nasi a Noto, in Sicilia, e il suo abito ha fatto il giro d’Italia (non solo) tra le foto subito pubblicate da Chi, dai rotocalchi, fino anche al Corriere della Sera. Un incanto, la modella e attrice classe 1978: e se la ex candidata a miss Mondo sarebbe stata bella anche con un paio di jeans, a valorizzarla con quegli abiti che nessuno ora dimentica è stato l’atelier “Rebecca la sposa” di piazza Borgo a Piacenza, l’atelier che già vestì nel giorno più bello della sua vita – solo per citarne una – Cristèl Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’