Sul Corso per derubare attraverso la truffa “del resto”, fermate due nomadi

Fermate due donne dedite alla truffa “del resto” e un soggetto di origine straniera che inveiva contro i passanti. Il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione dei reati predatori, organizzato nella serata di ieri dal personale della Squadra mobile di Piacenza e del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia.

Durante la serata sono state rintracciate e fermate in Corso Vittorio Emanuele II due donne di origine rumena, domiciliate in un campo nomadi dell’hinterland milanese, che erano state già segnalate in quanto dedite al tentativo della truffa “del resto” ai danni dei commercianti del centro. Accompagnate in questura e fotosegnalate, una delle due è stata denunciata per aver dichiarato false generalità agli operanti nel corso della fase di controllo. Gli agenti le hanno quindi sequestrato una carta di identità rumena e un bancomat, presumibilmente origine illecita. Si è poi scoperto che entrambe le donne erano destinatarie di proposta di foglio di via obbligatorio da questo capoluogo per la durata di tre anni.

La stessa sera, in piazzale Roma, è stato fermato dagli agenti un uomo di origine straniera che in stato di alterazione inveiva contro i passanti. Il soggetto è stato identificato, tranquillizzato e affidato al personale sanitario. In totale, nel corso del controllo straordinario sono state controllate in tutto 28 persone.