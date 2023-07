Il regista de “Gli ultimi giorni dell’umanità”, Alessandro Gagliardo incanta il Daturi

In una serata per cinefili puri, all’Arena Daturi, gestita da Arci e Cinemaniaci, è arrivato Alessandro Gagliardo, regista, insieme a Enrico Ghezzi, de “Gli ultimi giorni dell’umanità”. Passato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, questo monumentale (non) film è costruito sull’altrettanto monumentale archivio privato di Enrico Ghezzi, critico, autore, regista: con i suoi programmi “Schegge” (ideato con Marco Giusti), la striscia “Blob”, creata insieme a Angelo Guglielmi, Giusti e a un folto gruppo di autori, e soprattutto con “Fuori Orario. Cose (mai viste), Ghezzi è uno dei grandi padri di tutta la cinefilia italiana. Alle sue riprese nel buio, alla sua voce fuori sincrono, al suo amore per la ricerca, alle sue scelte di programmazione, tutti noi, che in qualche modo abbiamo legato al cinema la nostra vita, dobbiamo tanto. Una gratitudine e un senso di affetto che abbiamo sentito chiaramente anche nelle splendide parole che il co-autore Gagliardo ha dedicato alle intenzioni del film e alla generosità di Ghezzi.

