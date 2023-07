Governance Poll, in aumento il gradimento per il sindaco Tarasconi: dal 53,5 al 55,5%

Dal 53,5% al 55,5%. Così il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi guadagna due punti di gradimento rispetto all’esito delle elezioni di un anno fa. A rilevarlo è il “Governance Poll” sulla popolarità dei primi cittadini in tutta Italia, cioè l’indagine realizzata ogni anno da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, incentrata sui Comuni capoluogo (con Beppe Sala di Milano in testa alla classifica) e le Regioni.

Il report indaga il livello di soddisfazione delle persone rispetto ai loro amministratori. Tra le domande figura infatti quella di riconferma o meno del voto assegnato al proprio sindaco, in caso di ritorno alle urne. Nel caso di Tarasconi – che risulta alla 29esima posizione a livello nazionale – il gradimento è aumentato di due punti percentuali rispetto alla sua vittoria nel 2022.

Posizione eccellente anche per il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che si attesta al primo posto in classifica, collocandosi a brevissima distanza – solo lo 0,5% di differenza – dal governatore del Veneto Luca Zaia.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: