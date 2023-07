Arzani presiederà il consiglio della nuova Camera di Commercio dell’Emilia

Sarà un piacentino a presiedere il primo consiglio della nuova Camera di Commercio dell’Emilia che riunisce gli enti di Piacenza, Parma e Reggio Emilia: si tratta di Fausto Arzani, già direttore di Confesercenti Piacenza scelto in quanto consigliere più anziano.

L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì, nella sede della Borsa Merci di Parma alle 14.30: il consiglio prevede l’elezione del presidente, mentre il 28 luglio sempre a Parma ci sarà la nomina della giunta.

“A me chiaramente fa piacere essere stato scelto per presiedere questa prima riunione del consiglio della Camera di Commercio dell’Emilia – spiega Arzani – sono contento anche se sono stato designato in virtù dell’anzianità: dalla mia parte ho il dato anagrafico. Del resto dopo più di quarant’anni di servizio: nel mondo associativo sono entrato per la prima volta nel 1977”.

Di cambiamenti Arzani ne ha visti parecchi, eppure non esita a definire come “unicum” il processo di accorpamento degli enti camerali dell’Emilia Romagna: un percorso che di fatto ha ridisegnato la geografia del sistema camerale nazionale, oggi costituito da 60 Camere di cui 5 nella nostra regione.

Particolare soddisfazione però viene espressa anche dal mondo di Confesercenti Piacenza dal quale Arzani proviene, avendo ricoperto per molti anni la carica di direttore dell’ente: “Il fatto che il nostro rappresentante sia chiamato a presiedere questo primo consiglio ci riempie di orgoglio” è il commento dell’attuale direttore Fabrizio Samuelli.