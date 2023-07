Stasera il film “Femmina folle” con la rubrica Scarpette Rosse su Telelibertà

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, ha in programma “Femmina folle” (Leave Her to Heaven), un film del 1945 diretto da John M. Stahl.

Il film è un melodramma psicologico che nel tempo è diventato una pellicola di culto, soprattutto per l’interpretazione di Gene Terney, che fu candidata all’Oscar per questo ruolo.

Il romanziere Richard Harland viene avvicinato in treno da una bella e ricca ereditiera, Ellen Berent, che in breve tempo lascia il fidanzato per sposarlo. Nonostante sia la madre che la sorellastra Ruth tentino di mettere in guardia Richard dal carattere troppo possessivo di Ellen, l’uomo non sa resistere al suo fascino. Inizialmente il matrimonio sembra felice, ma la donna comincia ben presto a manifestare segni di gelosia che la portano a compiere gesti estremi.