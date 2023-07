Infermiere-chitarrista selezionato tra i mille di Rockin. “Un sogno”

Una band di mille musicisti, i brani che hanno fatto la storia del rock mondiale, uno stadio: è Rockin’1000, l’evento nato sette anni fa a Cesena.

Tra i mille musicisti quest’anno ci saranno anche cinque piacentini. Uno di loro è l’infermiere Stefano Terzoni. Originario di Lugagnano, il 45enne suona la chitarra da quando ne aveva dieci, ha calcato i palcoscenici di locali e feste piacentine con diverse note cover band come Sette in condotta, Reset, Fuori tempo massimo, I dool.

Successivamente la carriera ha lasciato sempre meno spazio a un hobby molto impegnativo, ma un sogno è rimasto: suonare al Rockin’1000. “E’ un desiderio che avevo da tempo” racconta Terzoni nell’intervista rilasciata a Telelibertà.

Rockin’1000 nasce dall’idea dell’imprenditore ravennate Fabio Zaffagnini di portare la sua band preferita, i Foo Fighters, in Italia. Per farlo, organizza un concerto con mille persone appassionate di musica e della band. Tutti insieme suonano “Learn to fly”, il video diventa virale e il gruppo statunitense arriva ad esibirsi a Cesena. Da quel momento, Rockin’1000 diventa a tutti gli effetti la “rock band più grande del mondo” e ogni anno suona in Stati diversi.

Per partecipare occorre mandare un video della propria esibizione, se si passa la selezione si entra a far parte di una lista di candidati. Nel momento in cui arriva l’email per la partecipazione occorre essere rapidi ad iscriversi. I musicisti si troveranno a Cesena dal 26 luglio per tre giorni di prove prima del concerto.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI