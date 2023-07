Boom di presenze, in aumento i turisti stranieri: “Piacenza, bella sorpresa”

Proposte culturali e una fortunata posizione geografica, crocevia di autostrade e antiche vie come la Francigena, giocano a favore di Piacenza. Sempre più spesso in centro storico capita d’incontrare turisti stranieri a passeggio. Una presenza in aumento che viene confermata da alcuni osservatori privilegiati come albergatori, titolari di bed & breakfast e gestori di musei.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’