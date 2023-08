Aperte le iscrizioni al nuovo progetto di Fondazione Fare Cinema e Veleia Teatro

Novità in casa di Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini, con l’inaugurazione di un nuovo percorso formativo di elevato profilo: si tratta del corso di alta formazione “Il drammaturgo. Scrivere per il teatro: dall’idea alla scena” che si svolgerà a Piacenza da ottobre 2023 a maggio 2024 nella sezione Cinema e Teatro di XNL Piacenza Contemporanea.

Il corso – che si affianca a quello già esistente della scrittura per il cinema – sarà tenuto da due pluripremiati autori, attori e registi: Marco Baliani, ritenuto uno dei massimi esponenti del teatro di narrazione, autore e interprete di opere cult come Kohlhaas, Pinocchio nero e Piazza d’Italia e Mario Perrotta, tra le voci più significative della scena contemporanea, autore di drammaturgie – spesso dal forte impatto civile – come Italiani Cìncali, In nome del padre, fino all’ultimo Dei figli, Premio UBU 2022 come miglior nuovo testo.

“É con soddisfazione – sottolinea Paola Pedrazzini, direttrice di Fondazione Fare Cinema e ideatrice di Bottega XNL – che annunciamo l’apertura di questo bando, ulteriore tassello di un’offerta formativa di altro livello, inaugurata con la nascita di Fare Teatro, “gemello” dello storico Fare Cinema, che punta a coinvolgere allo stesso modo cinema e teatro, e che trova perfetta realizzazione geografica nella triangolazione tra Piacenza, Bobbio e Veleia”.

CORSO – Il corso, gratuito perché realizzato con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna, a numero chiuso (sono previsti 12 partecipanti), ha una durata di 620 ore totali non consecutive, di cui 220 ore d’aula e 400 ore di project work, e, com’è nella tradizione di Fondazione Fare Cinema, sarà altamente professionalizzante, calando fin dal principio i partecipanti nella pratica del lavoro del drammaturgo, cioè l’autore per la scena, colui che accompagna il testo dalla fase di scrittura a quella della rappresentazione, indirizzando la propria scrittura alla parola agita sul palco.

Il corso si avvale di una rete di promotori d’eccezione, come il Festival di Teatro Antico di Veleia e l’A.N.C.T. (Associazione Nazionale dei Critici di Teatro).

OBIETTIVI – Obiettivo del corso è concorrere alla creazione di professionalità competenti nell’ambito della scrittura per il teatro. Le principali tematiche trattate saranno la scrittura drammaturgica, la ricerca e l’analisi delle fonti per ambientazione e personaggi, l’adattamento drammaturgico, il passaggio dalla parola scritta alla parola “incarnata”. A fine corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.



A CHI È RIVOLTO – “Il drammaturgo – Scrivere per il teatro: dall’idea alla scena” è un percorso formativo rivolto a residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che abbiano assunto l’obbligo di istruzione/formazione, con conoscenze e capacità attinenti all’area professionale.

Chi desidera candidarsi deve inviare la scheda d’iscrizione, corredata degli allegati richiesti, all’indirizzo mail [email protected] entro e non oltre il 17 settembre 2023. La scheda di iscrizione, le istruzioni per la candidatura e le informazioni sul corso si trovano ai siti www.fondazionefarecinema.it e www.veleiateatro.com. È prevista una prova di selezione, formata da una parte scritta ed una orale.