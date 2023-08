Festival internazionale, in piazza Cavalli il sogno di pace dei giovani ucraini

C’è la guerra e c’è la pace in piazza Cavalli per una sera. Davanti a palazzo Gotico sul palco salgono i soldati in tuta mimetica e una donna vestita di bianco: simboli viventi del conflitto che da oltre un anno e mezzo si combatte in Ucraina e della preghiera della pace che si eleva da tutto il mondo. A farsene portavoce, per una sera, è Carlo Devoti con il Festival internazionale dei giovani che a Piacenza ha portato i giovani e talentuosi artisti dell’Accademia coreografica Sonechko dalla città ucraina di Zytomyr.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’

LE FOTO DI MAURO DEL PAPA