“Viva il Mexico”: in città 117 artisti per ballare, sognare, viaggiare con la fantasia

Davanti alla chiesa di San Francesco un giovane uomo passa portando la bici a mano: “Viva il Mexico” grida andandosene. “Viva” è la risposta pronta che si alza dal sagrato, pacificamente invaso da una schiera coloratissima di danzatori e musicisti con sombreri e bandiere. Il Messico è arrivato in città, signore e signori, ed è pronto a farvi ballare, sognare, viaggiare. Con la fantasia chiaramente, ma lo sforzo non è troppo grande se di mezzo c’è Carlo Devoti con il suo Festival dei Giovani di Casa Montagna. Città del Messico, Santiago e Queretaro: da qui arrivano i 117 artisti del Monumental music and dance band del Messico inviati a Piacenza da Unesco Messico. Partenza in Piazza Duomo con i primi balli, ma poi lo spettacolo corre giù in via XX settembre, con le musiche che rimbombano da una casa all’altra. L’arrivo in piazzetta San Francesco è accolto da applausi e sorrisi, i danzatori si posizionano sul sagrato della chiesa a favore di flash. Potrebbe essere la fine di tutto, la fine del sogno, ma non è così: il corteo riparte ed eccolo pronto ad imboccare il corso Vittorio Emanuele, destinazione Facsal per chiudere, stavolta sì, in bellezza.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà