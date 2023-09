Dalle sagre alla satira: gli appuntamenti del fine settimana nel Piacentino

Sagra dal Nadar – Piazza Rocca Mandelli ogni sera musica dal vivo, le delizie della cucina locale, vino di qualità e per i più piccoli, luna park per le vie del paese.

Domani, Sabato 9

PIACENZA

Satiri di Storie Festival – Baciccia, via Dionigi Carli 7, ore 21.00 rassegna culturale che vuole valorizzare e promuovere le forme espressive del comico e della satira. In programma Non è Francesca – stand up di e con Francesca Puglisi.

GRAZZANO VISCONTI

Festival Gnocco Fritto & Cucina Emiliana, dalle 11 alle 23 un’occasione per gustare i piatti tipici emiliani, tra cui l’immancabile gnocco fritto accompagnato da ottimi salumi e formaggi, il tutto innaffiato da buona birra artigianale. Dalle 20.30 musica dal vivo.

CASTELLARQUATO

Rivivi il Medioevo, dalle ore 10 in programma tornei in armatura completa e di arcieria, dimostrazioni di macchine da guerra tipiche dell’epoca medioevale, spettacoli di fuoco, musica, mercanti, artigiani, erboristi e giullari. Durante tutta la giornata giochi per i bambini, taverna medievale e tanto altro.

CORTEMAGGIORE

Cena sotto i portici – Via Cavour, dalle 19.30 storico appuntamento magiostrino. Una serata unica all’insegna della convivialità in cui è possibile mangiare sotto agli affascinanti portici del paese.

NIBBIANO

Festa del batarò – Sala Mandelli, dalle 19 durante la serata potrete assaporare la specialità gastronomica del territorio: il batarò. In serata si balla con l’Orchestra Gianni e la Liscio Band.

CAMINATA

Lungo il Sentiero del Tidone da Caminata a Trebecco, ore 15.15 escursione guidata di 8 km lungo il Sentiero del Tidone. Al termine della passeggiata possibilità di cenare alla Festa di Sala Mandelli a Nibbiano, dove grazie alla Pro Loco si potrà gustare una vera delizia della valle: il Batarò.

GROPPARELLO

67° Festa dell’Uva – Piazza Roma, dalle 17 stand gastronomici con prodotti tipici e vendita delle uve. Dalle 20.30 intrattenimento musicale a 360° “La musica più bella di sempre con Dj Maurizio Popi”.

RIVERGARO

Suzzano a tutta birra – località Suzzano serata all’insegna del divertimento con tanta buona musica, aperitivi, ottimo cibo e ovviamente fiumi di birra.

CAORSO

Sagra dal Nadar – Piazza Rocca Mandelli ogni sera musica dal vivo, le delizie della cucina locale, vino di qualità e per i più piccoli, luna park per le vie del paese.